ودبلوماسي صيني : بكين ترغب في انضمام ايران الي ممر الـ `سي – بك` الاقتصادي

في تصريح اليوم السبت لمراسل 'ارنا' من اسلام اباد، نوّه جينغ الي دور الجمهوية الاسلامية الايرانية في تحقيق اهداف هذا الممر الاقتصادي المشترك؛ مبينا ان ايران وفي ضوء موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي الاقليمي فهي مؤهلة لأن تكون شريكة تجارية حقيقية ضمن ممرّ 'سي – بك' الاقتصادي.

واعرب السفير الصيني عن ترحيب بكين بانضمام ايران الي مشروع سي بك الاقتصادي 'العظيم'؛ مبينا ان الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني المشترك يضم مشاريع اعمارية وبنيوية كثيرة دخلت حيّز التنفيذ حاليا؛ ومعربا عن امله بان تساهم ايران عبر انضمامها الي هذا المشروع بدورها في تنمية المنطقة.

واردف جينغ قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ضوء علاقاتها القائمة علي المودة مع جوارها، فهي قادرة علي اداء دور فاعل في تنفيذ مشروع سي بك.

واكد ان الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني لا يقتصر علي هذين البلدين فحسب؛ مردفا ان انضمام ايران من شأنه ان يزيد في القيمة الاقتصادية لهذا المشروع.

كما نوّه السفير الصيني في باكستان، الي الطاقات العظيمة التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال النقل والطاقة؛ بما يؤهلها للالتحاق بمشروع 'سي بك' الاقتصادي وتحقيق الاهداف الاقتصادية الضخمة الكامنة فيه.

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