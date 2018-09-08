رئیس مؤسسة الحج والزیارة :

استئناف رحلات العمرة رهن بضمان امن الزائرین

طهران / 8 ایلول / سبتمبر / ارنا – قال رئیس مؤسسة الحج والزیارة الایرانیة حمید وحیدی، 'نحن مستعدون لاستئناف ارسال الزائرین لأداء مناسك العمرة، شریطة ان تتحقق مطالب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بشأن ضمان أمن وكرامة الزائرین الایرانیین من جانب السلطات السعودیة، وحسم هذه القضایا فی اطار اتفاقیة'.

محمدی قال فی تصریح للصحفیین الیوم السبت لدي وصوله من السعودیة الي مطار الامام الخمینی (رض) فی طهران، قال انه 'لدینا حالیا مفاوضات مع مسؤولی شؤون الحج فی السعودیة وفی حال ان یتم تحقیق المطالب المحددة من جانب ایران، فنحن لا نواجه مشكلة بشان القضایا التنفیذیة الخاصة بحج العمرة'.
وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار رئیس مؤسسة الحج والزیارة الایرانیة الي اخر المستجدات حول وضعیة الحجاج الایرانیین، قائلا ان 70 بالمئة من اجمالی الحجاج الایرانیین ای بما یعادل 55 الف حاج عادوا من السعودیة الي البلاد؛ مضیفا ان هذه العملیة (عودة الحجاج الایرانیین) متواصلة تدریجیا علي مدي الاسبوعین القادمین.
واوضح محمدی، ان 13 الف حاج ایرانی متواجدون حالیا فی المدینة المنورة، فیما یوجد نحو 17 الف حاج اخر داخل مكة المكرمة؛ مؤكدا ان هؤلاء الحجاج سیعودون الي ارض الوطن وفق جدول زمنی محدد.
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استئناف رحلات العمرة رهن بضمان امن الزائرین

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استئناف رحلات العمرة رهن بضمان امن الزائرین

رئیس مؤسسة الحج والزیارة :

استئناف رحلات العمرة رهن بضمان امن الزائرین

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