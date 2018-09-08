ايران تقدم المواساة الي اليابان في ضحايا حادثي السيول وانزلاق التربة

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان قاسمي قدم اليوم السبت المواساة الي اليابان حكومة وشعبا علي خلفية حادثي السيول وانزلاق التربة وسقوط مئات القتلي والجرحي في هذا البلد؛ معربا عن تضامنه مع عوائل الضحايا والمجهولين اثر هذين الحادثين.

وتعرضت السواحل الجنوبية لليابان الاسبوع الماضي الي عاصفة 'جبي' التي قدرت بانها الاقوي علي مرّ 25 عاما مضت في هذا البلد؛ مما تسبب في هطول امطار غزيرة تعاقبت عليها فيضانات وانزلاق في التربة لدي مختلف المناطق وسقوط المئات من القتلي والجرحي والمجهولين هناك.

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