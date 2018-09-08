إيران و'ايمو' تدرسان سبل التعاون الثنائي في مجال الملاحة البحرية

طهران/8 أيلول/سبتمبر/إرنا- ناقش وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' و'كيتاك ليم'الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)سبل تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وهذه المنظمة .

وجري هذا اللقاء اليوم السبت في طهران.
إنتهي**أ م د**س.ر



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محمد جواد ظريف

المنظمة البحرية الدولية (IMO)

الملاحة

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