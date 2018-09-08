تطوير التعاون البيئي الإيراني مع فنلندا واستونيا والجزائر

طهران/ 8 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - التقي رئيس مركز الشئون الدولية والمعاهدات التابع لمنظمة حماية البيئة الإيرانية، وزراء البيئة في فنلندا واستونيا والجزائر، حيث أكد الطرفان علي تعميق العلاقات في المجال البيئي .

و التقي ناصر مقدسي، الذي سافر الي استونيا للمشاركة في الاجتماع التحضيري المشترك الثاني لمسؤولي جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين، التقي مع عدد من الوزراء المشاركين بالمؤتمر.
وأكد مقدسي ووزير البيئة الفنلندي 'تيلي كاينن'، علي ضرورة تفعيل التعاون الثنائي.
بدوره أعلن الوزير الفنلندي الذي شارك في مؤتمر التكنولوجيا النظيفه عام 2016 في طهران، استعداد بلاده لتعزيز التعاون خاصة في مجالات إدارة النفايات والاستهلاك الأمثل للطاقة وإدارة السواحل والحد من تلوث البحار و الرصد البيئي وإدارة البيانات.
كما بحث مقدسي أيضا القضايا البيئية مع وزير البيئة الاستوني 'سيم كيسلر' الرئيس الحالي لجمعي الأمم المتحدة للبيئة.
وخلال لقائه وزيرة البيئة والطاقات المتجدده في الجزائر ' فاطيما زرواتي' ناقش مقدسي الارضيات المشتركة للتعاون بين الطرفين.
واشارت زرواتي الي عدة مواضيع يمكن تبادل الخبرات بشانها، منها ظاهرة الغبار واستمرار الجفاف وإدارة النفايات واقتصاد إعادة التدوير وتغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي تحديث مذكرة التفاهم بين البلدين بهذا الشان ووضعها موضع التنفيذ.
وعقدت في إستونيا يومي 6 و7 سبتمبر الاجتماع التحضيري المشترك الثاني لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين.
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اقتصاد

حماية البيئة

فنلندا والجزائر

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تطوير التعاون البيئي الإيراني مع فنلندا واستونيا والجزائر

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