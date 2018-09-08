ایران تحتل المركز الحادی والعشرین فی مجال الملاحة البحریة عالمیا

وفی تصریح له الیوم السبت خلال مراسم الاحتفاء بیوم الملاحة البحریة العالمی فی طهران، لفت اخوندی الي ان 60 بالمئة من اجمالی شحنات النفط ومشتقاته علي صعید العالم یتم نقله عبر البحار؛ وذلك فی ظروف امنة بنسبة 99 بالمئة.

وتابع وزیر الطرق قائلا، ان ایران تحتل مكانة خاصة علي صعید الملاحة البحریة فی العالم؛ مبینا ان اسطول الملاحة البحریة الایرانی یقف الي جانب افضل 25 خط ملاحیا فی انحاء العالم.

وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار اخوندی الي التهدیدات الموجهة الي الملاحة البحریة (الایرانیة) من جانب امریكا؛ قائلا ان عدم التزام واشنطن بالاتفاق النووی وقرارها بفرض الحظر الجبان ضد ایران یتعارض والقوانین الدولیة وحقوق الانسان.

واضاف، ان تواجد البلدان الاجنبیة فی المنطقة الذی ادّي الي عرقلة مسار عبور السفن التجاریة یشكل ایضا من مصادیق التهدیدات الامریكیة فی المنطقة.

وقال وزیر الطرق الایرانی ان ادراج اسم ایران علي القائمة البیضاء الدولیة الخاصة بالملاحة البحریة خیر دلیل علي مكانتها الخاصة فی صناعة النقل البحری الدولی؛ منوها فی السیاق الي ان حجم البضائع التی نُقلت بواسطة السفن التجاریة الایرانیة خلال العام 2017 بلغ 10,3 ملیار طن.

انتهي ** ح ع

