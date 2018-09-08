سفير إيران لدي روسيا: حل المشكلات يكمن في التعاون الإقليمي

وأضاف السفير مهدي سنائي، في بيان، أن اجتماع طهران الثلاثي، يمثل هذه الحقيقة، أن الحل الحقيقي لمشاكل منطقتنا ومكافحة الإرهاب، يكمن في الأليات الأقليمية.

وأضاف: علينا أن نأمل في المستقبل بانضمام باقي دول المنطقة الكبري إلي هذا الحل.

وفي جانب آخر من هذا البيان، أشار سنائي إلي عدد زيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلي إيران خلال فترة حكومة روحاني، قائلا إن زيارة بوتين الثالثة علي مدار أربع سنوات، تظهر توسيع العلاقات الثنائية علي جميع المستويات.

اجتماع طهران الثلاثي أمس ركز علي التطورات في سوريا ، واختتم اعماله باصدار بيان مشترك.

و أعربت الدول الثلاث في البيان عن ارتياحها لإنجازات قمة أستانا وأكدت علي تمسكها القوي والمستمر بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا ، وكذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددت علي أنه من خلال العملية السياسية والمفاوضات فقط يمكن انهاء الصراع في سوريا.

انتهي** 2344

