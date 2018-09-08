وزير الاقتصاد الباكستاني يؤكد عزم بلاده علي توسيع التجارة مع إيران

واشار ' اسد عمر' خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 'مهدي هنردوست' ، الي المشتركات الثقافية والدينية لطهران واسلام اباد، واصفا ايران بأنها واحدة من أفضل جيران باكستان.

وقال إن الشعب الباكستاني مهتم للغاية بالإنتاج الثقافي الإيراني، داعياً إلي توسيع الأفلام الإيرانية علي شاشات التلفزيون في بلاده.

بدوره اشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان 'مهدي هنردوست' الي بعض المشاكل امام توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، داعيا الي الافتتاح المتزامن لمعابر ريمدان - غبد بيشين - مند، وإزالة القيود المصرفية والجمركية ، وتيسير وتعزيز التجارة الحدودية بين البلدين.

ومن بين القضايا الأكثر أهمية التي ناقشها الطرفان، مسار تنمية العلاقات التجارية الثنائية وفتح معابر حدودية جديدة واستمرار مفاوضات التجارة الحرة وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الحادية والعشرين للبلدين .

وارتفعت العلاقات التجارية بين ايران وباكستان علي مدي العامين الماضيين، بنسبة 40 بالمائة لتبلغ مليارا و300 مليون دولار .

وخلال الأشهر الأربعة الأولي من هذا العام، زادت صادرات السلع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي باكستان بنحو 380 مليون دولار لتسجل زيادة بنسبة 70٪ .

انتهي** 2344

