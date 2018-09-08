آيمو تثمن دور إيران لمحاربة القرصنة وحماية الأمن المائي

واضاف 'كيتاك ليم' ، اليوم السبت في الاحتفال باليوم العالمي للملاحة البحرية، والذكري السبعين لتأسيس منظمة AIMO في مركز المؤتمرات الدولية بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، أضاف: لقد حققت إيران تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وكان لها دور مؤثر مرارا وتكرارا في التصدي لهجمات القراصنة علي السفن التجارية والقطع البحرية.

وقال ليم ، الذي يشغل منصب السكرتير العام لـ AIMO منذ عام 2015: شعار 2018- إرثنا: نقل بحري أفضل لمستقبل أفضل، موضحا هذه التسمية اظهرت أهمية الصناعة البحرية في عام 2017 ، مع نقل 10 مليارات و600 مليون طن من البضائع .

وقال أمين المنظمة البحرية الدولية (IMO) إن تعاون إيران مع لجنة دراسة حادث ناقلة النفط سانشي، جدير بالتقدير معربا عن تعاطفه مع ضحايا الحادث.

وأشار ليم إلي طلب بعض الدول بتأجيل استخدام الوقود الخالي من الكبريت من قبل السفن التجارية في العالم وقال: إننا راجعنا هذا الموضوع ، من المقرر ان لا تستخدم جميع السفن هذا الوقود بحلول عام 2020.

وقال: لتحقيق هذا الهدف، تحتاج AIMO إلي تعاون الدول الأعضاء ؛ فنحن ندعم دائما الحفاظ علي البيئة البحرية ، و بالإضافة إلي تحسين سلامة عبور السفن في العالم ، سيتم ضمان سلامة رحلاتها أكثر فاكثر.

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