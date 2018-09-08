وزير الدفاع الإيراني يتفقد مركز تدريب رواد الفضاء الصينيين

وزار العميد أمير حاتمي، والوفد المرافق له، خلال هذا البرنامج، أقساما مختلفة من مركز تدريب رواد الفضاء الصينيين، بما في ذلك محطة الفضاء التابعة له، المقرر تشغيلها في عام 2020.

وغادر وزير الدفاع الإيراني والوفد المرافق له بكين ظهر اليوم، متوجها إلي طهران بعد ان اجري لقاءات رسمية وزار العديد من المراكز العسكرية والصناعية في الصين.

ووصف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، هذه الزيارة واللقاءات التي اجراها مع المسؤولين الصينيين في إطار أهداف الدبلوماسية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن أمله في أن المزيد من تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في إطار أهداف الشراكة الاستراتيجية.

انتهي** 2344

