امريكا تعرقل الملاحة البحرية في العالم

وخلال مراسم احياء الذكري السنويه لليوم العالمي للملاحه البحريه بطهران ، اضاف سعيدي اليوم السبت ان الممارسات الامريكية المتفردة تتعارض والمعاهدات الدولية في مجال الملاحة البحرية و تمس بالتجارة الدولية و امن الاساطيل التجارية في العالم .

واضاف خلال المراسم والتي حضرها 'كي تاك ليم' امين عام منظمة 'ايمو' اننا نتابع بشكل جاد الدورات التدريبية للمنظمة بهدف الارتقاء بالمعايير الفنية في مجال الملاحة البحرية.

من جانبه اعلن مديرعام منظمة الموانئ و الملاحة البحرية ' محمد راستاد' خلال هذه المراسم، ان شواطئ ايران الطويلة و تصنيفها في المركز العشرين للاسطول التجاري الدولي الي جانب التزامها بالمعايير الدولية جعلها تدخل القائمة البيضاء لمنظمة ايمو.

يذكر ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) أُنشئت عام 1958 تحت مسمي المنظمة البحرية الاستشارية الدولية (IMCO)، وأصبحت فيما بعد، في عام 1982م، المنظمة البحرية الدولية. وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن إضفاء السلامة والأمن والكفاءة علي قطاع الشحن، ومنع التلوث الناجم عن السفن.

وتضم حاليا 174 دولة في عضويتها عشرين منها ليست لها حدود مائية و هذا يدل علي اهتمام منظمة ايمو بتوسيع التجارة البحرية في العالم.

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