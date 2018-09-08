مدير عام شركه الملاحه البحريه:

امريكا تعرقل الملاحة البحرية في العالم

طهران/8ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد مديرعام شركة الملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ' محمد سعيدي'، إن العراقيل التي تضعها امريكا امام الملاحة البحرية في العالم لها تداعيات داعيا المنظمة البحرية الدولية (IMO) لمتابعة هذا الموضوع علي وجه التحديد.

وخلال مراسم احياء الذكري السنويه لليوم العالمي للملاحه البحريه بطهران ، اضاف سعيدي اليوم السبت ان الممارسات الامريكية المتفردة تتعارض والمعاهدات الدولية في مجال الملاحة البحرية و تمس بالتجارة الدولية و امن الاساطيل التجارية في العالم .
واضاف خلال المراسم والتي حضرها 'كي تاك ليم' امين عام منظمة 'ايمو' اننا نتابع بشكل جاد الدورات التدريبية للمنظمة بهدف الارتقاء بالمعايير الفنية في مجال الملاحة البحرية.
من جانبه اعلن مديرعام منظمة الموانئ و الملاحة البحرية ' محمد راستاد' خلال هذه المراسم، ان شواطئ ايران الطويلة و تصنيفها في المركز العشرين للاسطول التجاري الدولي الي جانب التزامها بالمعايير الدولية جعلها تدخل القائمة البيضاء لمنظمة ايمو.
يذكر ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) أُنشئت عام 1958 تحت مسمي المنظمة البحرية الاستشارية الدولية (IMCO)، وأصبحت فيما بعد، في عام 1982م، المنظمة البحرية الدولية. وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن إضفاء السلامة والأمن والكفاءة علي قطاع الشحن، ومنع التلوث الناجم عن السفن.
وتضم حاليا 174 دولة في عضويتها عشرين منها ليست لها حدود مائية و هذا يدل علي اهتمام منظمة ايمو بتوسيع التجارة البحرية في العالم.
انتهي**1110** 1718



برچسب ها

سياسي

امريكا

الملاحة البحرية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

امريكا تعرقل الملاحة البحرية في العالم

معظم المشاهدات

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

أحدث الأخبار

آيمو تثمن دور إيران لمحاربة القرصنة وحماية الأمن المائي

آيمو تثمن دور إيران لمحاربة القرصنة وحماية الأمن المائي

اكاديمي روسي: لابد من كسر احتكار الغرب لوسائل الاعلام

اكاديمي روسي: لابد من كسر احتكار الغرب لوسائل الاعلام

وزير الدفاع الإيراني يتفقد مركز تدريب رواد الفضاء الصينيين

وزير الدفاع الإيراني يتفقد مركز تدريب رواد الفضاء الصينيين

امريكا تعرقل الملاحة البحرية في العالم

مدير عام شركه الملاحه البحريه:

امريكا تعرقل الملاحة البحرية في العالم

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

رئیس الجمهوریة:

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

موضوعات مرتبط