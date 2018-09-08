استمرار عبور المسافرین الاجانب من منفذ شلمجه مع العراق

ابادان/ 8 ایلول/ سبتمبر/ ارنا - قال مدیر منفذ شلمجه الحدودی مع العراق، إن عبور المسافرین وبالاخص العراقیین، مستمر من هذا المنفذ الدولی كما ان الانشطة التجاریة متواصلة عبر منفذ شلمجه .

ونفي احمد ناصر فی تصریح لارنا الیوم السبت، ما اشیع عن غلق منفذ شلمجة وقال ان عبور المسافرین الاجانب والإیرانیین یتم كالمعتاد، ولا توجد مشكلة بالنسبة لحركة الأشخاص والأعمال التجاریة علي هذه الحدود.
وقال إن العبور الیومی للمسافرین علي الحدود مع شلمجه یتم بشكل طبیعی موضحا إنه فی المتوسط، یعبر اربعة الاف و 600 شخص یومیا عبر منفذ شلمجه.
الجدیر بالاشارة إن منفذ شلمجه بـ 32 مدخلا للجوازات للخروج والدخول، یقدم خدماته لـ 100 الف مسافر یومیا.
تقع نقطة العبور الحدودیة لشلامجة علي بعد 15 كم من مدینة خرمشهر جنوب غربی ایران.
یذكر ان مبنی القنصلیة الایرانیة فی البصرة تعرض مساء أمس لاعتداء همجی من قبل بعض المشاركین فی الاحتجاجات الجاریة فی المدینة، حیث اقتحموا المبنی واضرموا النار فیه ما ادی الی الحاق اضرار مادیة كبیرة به.
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استمرار عبور المسافرین الاجانب من منفذ شلمجه مع العراق

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