غرفة التجارة اليابانية مستعدة لتنمية التعاون مع ايران

بكين/ 8 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - في اشارة الي العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وطهران، قال رئيس غرفة التجارة اليابانية، ان هذه الغرفة مستعدة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع ايران.

وصرح 'آكيو ميمورا' اليوم السبت خلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان 'مرتضي رحماني موحد' إننا ندرك جيدًا قدرات إيران والكوادر البشرية القوية وتاريخ وحضارة إيران العريقة وندعو الي تطوير العلاقات مع طهران.
واشار إلي شيخوخة سكان اليابان، وكذلك الوضع الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، منوها الي الخطط والخطوات اللازمة لتمكينها من التعامل مع الأطراف الأجنبية كطريقة لاستعادة الازدهار الاقتصادي لليابان.
بدوره نقل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، خلال الاجتماع، تحيات 'شافعي' رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في إيران، الي نظيره الياباني، مؤكدا دور الغرفتين التجاريتين للحفاظ علي العلاقات القائمة ودعمهما من الناحية التنظيمية والقانونية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.
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غرفة التجارة اليابانية مستعدة لتنمية التعاون مع ايران

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