الصين: لا توجد سفن صيد صينية في المياه الايرانيه

ومنذ فترة بدأ الحديث يدب وسائل الاعلام والناس حول تواجد سفن صيد صينية في مياه ايران وبحر عمان تقوم بصيد الاسماك الي أن تحوّلت القضية الي حديث ساخن لدي الرأي العام والإعلام المحلي الايراني حيث نفي المسؤولون الايرانيون تواجد مثل هذه السفن في المياه المحلية معتبري اياها بانها سفناً مستأجرة من الصين أو إمتلكتها شركات ايرانية تقوم بصيد الأسماك بتصاريح حكومية.

وقد أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً نفت فيه هذه المزاعم مؤكدة علي عدم سماحها لسفن بلادها الخاصة بالصيد بالإبحار في مياه دول اُخري كإيران وإن كان للأمر صحة فإنّ هذه السفن سيتم معاقبتها من الجهات الرسمية الصينية.

وأكّد البيان علي مساع قامت بها الصين لتدريب طاقمها الصياد للتعرف علي قوانين الدول ذات الصلة بشأن الملاحه البحريه والصيد.

هذا وأكّدت موسسة الثروة السمكية الصينية علي متابعتها للملف لتزويد الرأي العام بالتفاصيل، نافية إبحار سفن صيد صينية في المياه الايرانية ومؤكدة علي عدم وجود أي إتفاق أو معاهدة بين البلدين تسمح للجانب الصيني بالإبحار أو التواجد في مياه ايران دون إذن من سلطاتها.

وكان رئيس موسسة الثروة السمكية الايرانية محمد علي حسن زاده قال سابقاً: إنّ سفن الصيد المتواجدة في المياه الايرانية تعود ملكيتها الي مواطنين ايرانيين أو انهم قاموا بإستئجارها لصيد 'اسماك الفانوس' دون منح مؤسسة الثروة السمكية الايرانية تصريحاً لجهة أجنبية أو إبرام عقد معها.

انتهي** ع ج** 1718

