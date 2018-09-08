مهرجان «الشهيد رجائي» يبدأ أعماله برعاية رئيس الجمهورية

وتمت تسمية المهرجان ب«الشفافية والسيادة الكريمة الآتية في ظلّ تنمية المشاركة الشعبية ورفع مستوي الأداء الإداري وتنمية أداء الحكومة الالكترونية».

وسيتم بعد إلقاء رئيس الجمهورية كلمته في الإحتفال تكريم عدد من الفعاليات والجهات التي تقدّم الخدمات في هذا الحقل ومنها وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة و وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الطاقة إضافة الي حقل التربية والتعليم وشركة تعمل في توليد وتوزيع الكهرباء.

كما تم إختيار وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية كمنظمات وجهات تستحق التكريم في هذا المهرجان.

ويشارك في المهرجان وزراء الخارجية والداخلية والتربية والتعليم والرياضَة والشباب.

انتهي** ع ج** 1718

