متظاهرون في غزة يسقطون طائرة إسرائيلية مسيّرة

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان، قولهم إن مهمة الطائرة كانت إطلاق الغاز المسيل للدموع علي المتظاهرين الفلسطينيين.

وفي تغريدة عبر 'تويتر'، أكدت قناة إسرائيل الرسمية أن الطائرة التي تم إسقاطها، كانت ترمي الغازات المسيلة للدموع علي المتظاهرين.

وأظهرت فيديوهات لحظة سقوط الطائرة، وتجمع الشبان الفلسطينيين حولها.

ولم يتم الكشف عن آلية إسقاط الطائرة.

يذكر ان عشرات الفلسطينين اصيبوا مساء أمس الجمعة اثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة وكسر الحصار علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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