السعودية تمنع العريفي من الخطابة.. و'الطريفي في خطر'

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وقال حساب 'معتقلي الرأي'، في تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': 'تأكد لنا خبر نقل الشيخ عبدالعزيز الطريفي (المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2016) إلي مستشفي سجن الحاير بعد تدهور وضعه الصحي، نتيجة الإهمال الصحي والضغوط النفسية الكثيرة عليه مؤخرا'.

يشار إلي أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ عبد العزيز الطريفي من منزله في الرياض، في الثالث والعشرين من شهر نيسان/ أبريل 2016.

وأكد الحساب المعني بشؤون المعتقلين السياسيين وحقوق الإنسان في السعودية، في تغريدة أخري، منع السلطات السعودية الداعية محمد العريفي من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية.

يذكر أن العريفي وعائض القرني وآخرين من الدعاة السعوديين فضلوا السكوت عما يجري في المملكة من أحداث، إذ لم يعلقوا علي الاعتقالات بحق رفقائهم الدعاة بأي تغريدة.

واستهجن مغردون 'الصمت المطبق' للقرني والعريفي، تجاه طلب النيابة العامة في السعودية القتل تعزيرا ضد الشيخ العودة، بعد اتهامه بـ37 تهمة، جميعها متعلقة بالإرهاب.

وقال ناشطون إن 'العريفي والقرني خضعا للضغوطات، وفضلا السلامة لنفسيهما علي مجرد إبداء التعاطف مع رفيقهما المغيب في السجون منذ عام كامل'.

وشنت السلطات السعودية، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، حملات اعتقال واسعة ضد مجموعة كبيرة من الدعاة، من بينهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

المصدر: عربي 21

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