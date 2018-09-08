أوباما يوجّه انتقادات حادة لترامب ويتهم الجمهوريين

طهران/ 8 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - وجّه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وللجمهوريين.

وحث أوباما الديمقراطيين علي التصويت في انتخابات الكونغرس، التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، لإعادة 'النزاهة والاحترام وسيادة القانون' للحكومة.
وقال أوباما، في خطاب ألقاه في جامعة إلينوي، إن الأمريكيين يعيشون الآن في 'أوقات خطرة'، واتهم الجمهوريين بتقويض التحالفات الدولية بتقاربهم مع روسيا، وبأنهم تسببوا في ارتفاع حاد في عجز الموازنة الاتحادية.
وأضاف: 'خلال شهرين، لدينا الفرصة لإعادة بعض أشكال التعقل في سياساتنا.. هناك رقيب واحد علي إساءة استغلال السلطة، وهو أنتم وأصواتكم'.
وقال أوباما، الذي أصاب بعض الديمقراطيين بالإحباط؛ بسبب ابتعاده عن دائرة الضوء منذ تركه للرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2017، إن الجمهوريين لا يريدون فيما يبدو ممارسة أي دور رقابي علي سياسات ترامب.
وأضاف: 'هذا ليس من شيم المحافظين، وهو بالتأكيد أمر غير طبيعي. إنه أمر غير معتاد. هذه رؤية تقول إن حماية سلطتنا ومن يدعموننا هي كل ما يهم، حتي وإن كانت تضر بالبلاد'.
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أوباما يوجّه انتقادات حادة لترامب ويتهم الجمهوريين

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