العبادي يحيل الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الايرانية بالبصرة للتحقيق

طهران/ 8 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، احاله الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الايرانية ب‍البصرة للتحقيق.

وقال مكتب العبادي في بيان، ان ' رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي امر باحالة الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الايرانية في البصرة الي التحقيق'.
واضاف ان 'ذلك جاء لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة'.
وزارة الخارجية الايرانية استدعت مساء الجمعة السفير العراقي بطهران علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة واضرام النار فيه، وابلغته احتجاج ايران الشديد لتقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ علي هذا المبني.
وطلبت الخارجية الإيرانية من السفير العراقي، نقل احتجاج ايران الشديد الي حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

العبادي

القنصلية الايرانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العبادي يحيل الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الايرانية بالبصرة للتحقيق

معظم المشاهدات

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

أحدث الأخبار

الصين: لا توجد سفن صيد صينية في المياه الايرانيه

الصين: لا توجد سفن صيد صينية في المياه الايرانيه

لجنة الأمن القومي النيابية تدرس احداث البصرة

لجنة الأمن القومي النيابية تدرس احداث البصرة

واشنطن تستدعي ثلاثة من ممثّليها الدبلوماسيين في أمريكا الجنوبية علي خلفية التقارب مع الصين

واشنطن تستدعي ثلاثة من ممثّليها الدبلوماسيين في أمريكا الجنوبية علي خلفية التقارب مع الصين

مهرجان «الشهيد رجائي» يبدأ أعماله برعاية رئيس الجمهورية

مهرجان «الشهيد رجائي» يبدأ أعماله برعاية رئيس الجمهورية

استاذ جامعي أمريكي: ترامب سيُحاكم عالمياً

استاذ جامعي أمريكي: ترامب سيُحاكم عالمياً

موضوعات مرتبط