العبادي يحيل الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الايرانية بالبصرة للتحقيق

وقال مكتب العبادي في بيان، ان ' رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي امر باحالة الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الايرانية في البصرة الي التحقيق'.

واضاف ان 'ذلك جاء لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة'.

وزارة الخارجية الايرانية استدعت مساء الجمعة السفير العراقي بطهران علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة واضرام النار فيه، وابلغته احتجاج ايران الشديد لتقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ علي هذا المبني.

وطلبت الخارجية الإيرانية من السفير العراقي، نقل احتجاج ايران الشديد الي حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.

انتهي** 2344

