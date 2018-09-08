لاريجاني يؤكد علي تطوير التعاون بين ايران وبيلاروسيا

موسكو / 8 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني خلال اجتماعه مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب البيلاروسيين، علي تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي والجامعي بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي جري الجمعة في مينسك اعرب لاريجاني عن سروره لانشطة مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين وقال، ان طهران وموسكو شريكان مطمئنان وصديقان وثيقان وهو امر ثبت في مختلف المراحل الزمنية.
واشار الي تصريحات الرئيس البيلاروسي حول مستوي التعاون والعلاقات التجارية بين البلدين وقال، اننا متفقون في الراي معه بضرورة الاسراع في رفع مستوي التبادل التجاري.
ونوه الي تحقيق تقدم جيد في المحادثات في مجال انتاج المكائن الخفيفة واضاف، ان ايران يمكنها التعاون مع بيلاروسيا في مجال انتاج المكائن الخفيفة.
من جانبه وصف رئيس مجلس الشيوخ البيلاروسي ميخائيل مياسنكوفيتش، دور روسيا في الاتحاد الاورواسي بانه اساسي جدا وقال، انه جرت خلال العام الماضي محادثات للتبادل الاقتصادي والتجاري بين ايران والاتحاد.
واعلن استعداد جمهورية بيلاروسيا في مجال الانتاج المشترك للادوات والمكائن وسيارات الخدمات البلدية والحافلات في مدينة تبريز (التابعة لمحافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران).
من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب البيلاروسي فلاديمير اندريتشنكو، زيارة الوفد البرلماني الايراني الي بلاده بانها ذات اهمية خاصة وقال، اننا نعتبر ايران شريكا اساسيا لنا وان هذه العلاقات قيمة جدا.
واكد ضرورة ان يكون التعاون البرلماني منظما وشاملا وقال، انه علي مجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية والبيلاروسية تحقيق الاولويات والعمل علي وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

لاريجاني

بيلاروسيا

مجلسي الشيوخ والنواب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني يؤكد علي تطوير التعاون بين ايران وبيلاروسيا

معظم المشاهدات

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

انطلاق القمة الثلاثية في طهران

انطلاق القمة الثلاثية في طهران

أحدث الأخبار

لاريجاني يؤكد علي تطوير التعاون بين ايران وبيلاروسيا

لاريجاني يؤكد علي تطوير التعاون بين ايران وبيلاروسيا

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

خبیر أمنی یدعو الي ردع التهدید الصهیونی للعراق عبر المحافل الدولیة

خبیر أمنی یدعو الي ردع التهدید الصهیونی للعراق عبر المحافل الدولیة

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

شهيد ومئات الجرحي في قمع الاحتلال لجمعة `عائدون رغم انفك يا ترامب`

الجمعة القادمة :' مقاومتنا مستمرة'

شهيد ومئات الجرحي في قمع الاحتلال لجمعة 'عائدون رغم انفك يا ترامب'

موضوعات مرتبط