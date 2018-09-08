لاريجاني يؤكد علي تطوير التعاون بين ايران وبيلاروسيا

وخلال اللقاء الذي جري الجمعة في مينسك اعرب لاريجاني عن سروره لانشطة مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين وقال، ان طهران وموسكو شريكان مطمئنان وصديقان وثيقان وهو امر ثبت في مختلف المراحل الزمنية.

واشار الي تصريحات الرئيس البيلاروسي حول مستوي التعاون والعلاقات التجارية بين البلدين وقال، اننا متفقون في الراي معه بضرورة الاسراع في رفع مستوي التبادل التجاري.

ونوه الي تحقيق تقدم جيد في المحادثات في مجال انتاج المكائن الخفيفة واضاف، ان ايران يمكنها التعاون مع بيلاروسيا في مجال انتاج المكائن الخفيفة.

من جانبه وصف رئيس مجلس الشيوخ البيلاروسي ميخائيل مياسنكوفيتش، دور روسيا في الاتحاد الاورواسي بانه اساسي جدا وقال، انه جرت خلال العام الماضي محادثات للتبادل الاقتصادي والتجاري بين ايران والاتحاد.

واعلن استعداد جمهورية بيلاروسيا في مجال الانتاج المشترك للادوات والمكائن وسيارات الخدمات البلدية والحافلات في مدينة تبريز (التابعة لمحافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران).

من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب البيلاروسي فلاديمير اندريتشنكو، زيارة الوفد البرلماني الايراني الي بلاده بانها ذات اهمية خاصة وقال، اننا نعتبر ايران شريكا اساسيا لنا وان هذه العلاقات قيمة جدا.

واكد ضرورة ان يكون التعاون البرلماني منظما وشاملا وقال، انه علي مجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية والبيلاروسية تحقيق الاولويات والعمل علي وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين.

انتهي ** 2342

