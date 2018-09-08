شهيد ومئات الجرحي في قمع الاحتلال لجمعة `عائدون رغم انفك يا ترامب`

وقالت وزارة الصحة في غزة ان الفتي بلال مصطفي خفاجة (17 عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق رفح، فيما اصيب 210 بجراح مختلفة منها 45 بالرصاص الحي و تم تحويل 70 اصابة للمستشفيات في قطاع غزة مشيرة الي ان من بين المصابين مسعف شرق جباليا.

ووصل عشرات الالاف من الفلسطينيين الي الحدود الشرقية لقطاع غزة واشعلوا اطارات السيارات وحرقوا دمي تمثل الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمواقفه من قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتمكن الشبان من قص السياج الامني في غزة واحرقوا برج اتصالات لقوات الاحتلال شرق رفح.

وشهدت الحدود قصفا من قبل المدفعية والطيران الصهيوني لاول مرة منذ اسابيع في ظل جمود يكتنف محادثات التهدئة علي حدود القطاع.

من جهتها دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة للمشاركة بفعاليات الجمعة القادمة تحت مسمي المقاومة خيارنا ردًا علي خداع العالم للشعب الفلسطيني.

ووجهت الهيئة التحية لدولة الباراغواي علي قرارها بالتراجع عن نقل سفارتها للقدس داعية من نقل سفارته للقدس للتراجع.

وحملت الهيئة في مؤتمر صحفي في نهاية يوم الجمعة إدارة ترامب المسؤولية عن أي تداعيات في المنطقة بسبب قراراته الطائشة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

ودعت الهئية الأمم المتحدة والجهات الدولية للإفراج عن القبطانين سهيل العامودي وخالد الهسي المعتقلين في سجون الاحتلال

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