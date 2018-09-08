منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

وقد نفي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق وجود غلق لمنفذ شلمجة الحدودي مع ايران بعد حرق قنصليتها العامة في محافظة البصرة مساء الجمعة.

وأكد ان 'المنفذ يعمل بكل طاقتة الاعتيادية لغاية الان'.

وأشار الي انه 'لا توقف في حركة المسافرين والبضائع في الشلامجة'.

ولفت الي ان 'جميع منافذ البصرة تعمل بشكل طبيعي عدا ميناء أم قصر'.

من جانبه فند مصدر ايراني مطلع في تصريح لمراسل 'ارنا' اشاعات افادت بغلق منفذ شلمجة الحدودي.

يذكر ان مبني القنصلية الايرانية في البصرة تعرض لاعتداء همجي من قبل بعض المشاركين في الاحتجاجات الجارية في المدينة، حيث اقتحموا المبني واضرموا النار فيه ما ادي الي الحاق اضرار مادية كبيرة به.

انتهي ** 2342

