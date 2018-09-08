منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

بغداد / 8 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد مسؤولون ايرانيون وعراقيون بان منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا، ونفوا شائعات افادت باغلاقه بعد الاعتداء علي القنصلية الايرانية في البصرة واضرام النار فيه من قبل بعض العناصر.

وقد نفي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق وجود غلق لمنفذ شلمجة الحدودي مع ايران بعد حرق قنصليتها العامة في محافظة البصرة مساء الجمعة.
وأكد ان 'المنفذ يعمل بكل طاقتة الاعتيادية لغاية الان'.
وأشار الي انه 'لا توقف في حركة المسافرين والبضائع في الشلامجة'.
ولفت الي ان 'جميع منافذ البصرة تعمل بشكل طبيعي عدا ميناء أم قصر'.
من جانبه فند مصدر ايراني مطلع في تصريح لمراسل 'ارنا' اشاعات افادت بغلق منفذ شلمجة الحدودي.
يذكر ان مبني القنصلية الايرانية في البصرة تعرض لاعتداء همجي من قبل بعض المشاركين في الاحتجاجات الجارية في المدينة، حيث اقتحموا المبني واضرموا النار فيه ما ادي الي الحاق اضرار مادية كبيرة به.
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منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

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منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

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