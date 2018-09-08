علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

طهران / 8 ايلول / سبتمبر /ارنا-
استدعت وزارة الخارجية الايرانية مساء الجمعة السفير العراقي بطهران علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة واضرام النار فيه، وابلغته احتجاج ايران الشديد لتقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ علي هذا المبني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح له انه اثر اضرام النار بمبني القنصلية الايرانية في البصرة من قبل بعض المدفوعين، فقد تم استدعاء السفير العراقي في طهران الي وزارة الخارجية مساء الجمعة وتم ابلاغه مذكرة احتجاج شديدة للحكومة العراقية لتقاعس القوات الامنية في الحفاظ علي هذا المبني.
واضاف، انه في هذا اللقاء ابدي مدير عام دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية استغرابه ازاء عدم تحرك قوات الشرطة في البصرة وقال، رغم استفزازات الايام الماضية من قبل بعض العناصر المشبوهة ضد القنصلية الايرانية العامة، لم تعمل الحكومة العراقية بوعودها وطماناتها التي قدمتها عبر القنوات الدبلوماسية لاداء واجبها.
وتم الطلب من السفير العراقي في اللقاء لنقل احتجاج ايران الشديد الي حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الخارجية الايرانية

السفير العراقي

القنصلية الايرانية بالبصرة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

معظم المشاهدات

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

انطلاق القمة الثلاثية في طهران

انطلاق القمة الثلاثية في طهران

أحدث الأخبار

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

خبیر أمنی یدعو الي ردع التهدید الصهیونی للعراق عبر المحافل الدولیة

خبیر أمنی یدعو الي ردع التهدید الصهیونی للعراق عبر المحافل الدولیة

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

شهيد ومئات الجرحي في قمع الاحتلال لجمعة `عائدون رغم انفك يا ترامب`

الجمعة القادمة :' مقاومتنا مستمرة'

شهيد ومئات الجرحي في قمع الاحتلال لجمعة 'عائدون رغم انفك يا ترامب'

منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

منفذ شلمجة الحدودي بين ايران والعراق مازال مفتوحا

موضوعات مرتبط