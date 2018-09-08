الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح له انه اثر اضرام النار بمبني القنصلية الايرانية في البصرة من قبل بعض المدفوعين، فقد تم استدعاء السفير العراقي في طهران الي وزارة الخارجية مساء الجمعة وتم ابلاغه مذكرة احتجاج شديدة للحكومة العراقية لتقاعس القوات الامنية في الحفاظ علي هذا المبني.

واضاف، انه في هذا اللقاء ابدي مدير عام دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية استغرابه ازاء عدم تحرك قوات الشرطة في البصرة وقال، رغم استفزازات الايام الماضية من قبل بعض العناصر المشبوهة ضد القنصلية الايرانية العامة، لم تعمل الحكومة العراقية بوعودها وطماناتها التي قدمتها عبر القنوات الدبلوماسية لاداء واجبها.

وتم الطلب من السفير العراقي في اللقاء لنقل احتجاج ايران الشديد الي حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.

انتهي ** 2342

