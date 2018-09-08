السفارة الايرانية في بغداد تنفي ان تكون طلبت من الرعايا الايرانيين مغادرة البصرة

بغداد / 8 ايلول / سبتمبر /ارنا-
نفت السفارة الايرانية في بغداد ما ورد في بعض وسائل الاعلام العراقية بانها طلبت من الرعايا الايرانيين مغادرة البصرة.

وكانت بعض وسائل الاعلام العراقية قد ادعت بان السفارة الايرانية في بغداد طلبت من الرعايا الايرانيين مغادرة البصرة وادعت لاحقا ايضا بان السفارة طلبت من الرعايا الايرانيين الخروج من كل انحاء العراق.
وكذّبت السفارة الايرانية في بيان اصدرته مساء الجمعة بشدة هذه الانباء وقالت بانها لا صحة لها.
كما اوردت وسائل الاعلام العراقية بيانا نسبته الي القنصلية الايرانية في البصرة، الا ان مصدرا مطلعا كذّب في تصريح ادلي به لمراسل 'ارنا' وجود مثل هذا البيان وقال، ان هذه القنصلية لم تبد اي وجهة نظر بهذا الصدد لغاية الان.
يذكر ان مبني القنصلية الايرانية في البصرة تعرض لاعتداء همجي من قبل بعض المشاركين في الاحتجاجات الجارية في المدينة، حيث اقتحموا المبني واضرموا النار فيه ما ادي الي الحاق اضرار مادية كبيرة به.
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السفارة الايرانية في بغداد تنفي ان تكون طلبت من الرعايا الايرانيين مغادرة البصرة

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