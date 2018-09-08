بوتين: المباحثات في طهران كانت مثمرة جدا وممتازة

وخلال لقائه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في طهران الجمعة قال بوتين، لقد اكدنا خلال المباحثات علي تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري.

واضاف بوتين، اننا تباحثنا حول حقل الطاقة ومقترح انشاء محطة نووية جديدة وانشاء محطات طاقة صغيرة وكذلك كهربة خطوط سكك الحديد وزيادة مبيعات النفط الايراني .

واعتبر الطاقات والامكانيات المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بانها اكبر بكثير عن مستوي التعاون الراهن ، واشار الي العقبات التي تخلقها الادارة الاميركية في هذا المجال عبر اساليب مختلفة منها المبادلات المالية، وقال ان الاميركيين ومن خلال محاولاتهم فرض قيود علي المبادلات المالية انما يرتكبون خطا استراتيجيا لان ثمن نجاح سياسي وقصير الامد سيؤدي الي انعدام الثقة بالدولار في المناخ العالمي وزعزعته .

ووصف قضية الاتفاق النووي بانها كانت المحور الاخر للمباحثات الثنائية مع الرئيس الايراني واعرب عن اسفه لعدم التزام بعض الاطراف في الاتفاق النووي مع ايران وقال ان الاميركيين ومن خلال اجراءاتهم الخاطئة قد اخلوا بالاجواء كما ان الاوروبيين وبسبب تبعيتهم لاميركا فانهم تابعون لها عمليا رغم اعلانهم انهم يبحثون عن سبل لصون الاتفاق النووي .

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار طهران الجمعة للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي مع نظيريه الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان للبحث حول القضية السورية.

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