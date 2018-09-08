الحرس الثوري يعلن القضاء علي خلية ارهابية في غرب ايران

سنندج / 8 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن حرس الثورة الاسلامية عن القضاء علي خلية تابعة لزمرة بيجاك الارهابية في منطقة كامياران بمحافظة كردستان غرب ايران.

وجاء في بيان صادر عن مقر 'حمزة سيد الشهداء (ع)' التابع للقوة البرية للحرس الثوري، ان خلية ارهابية كانت قد هاجمت قاعدة 'دري' في منطقة مريوان بمحافظة كردستان يوم 20 تموز /يوليو الماضي، قد وقعت عصر الجمعة في اطار عمليات دقيقة ومعقدة في كمين القوة البرية للحرس الثوري في منطقة كامياران بالمحافظة.
واضاف، انه خلال هذا الاشتباك لقي 6 من الارهابيين مصرعهم وجرح عدد اخر هربوا مع بقية عناصر الخلية.
واشار البيان الي ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة ووسائل الاتصال من هذه الخلية الارهابية.
واكد البيان بان ابناء الشعب الايراني بسيطرتهم الاستخبارية وجهوزيتهم الكاملة سوف لن يسمحوا للزمر الارهابية والمعادية للثورة وحماتهم العبث بامن البلاد، ويتصدون بكل حزم وقوة لاي تحرك معاد.
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الحرس الثوري يعلن القضاء علي خلية ارهابية في غرب ايران

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