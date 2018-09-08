ایران تدین الاعتداء الهمجی علي قنصلیتها بالبصرة وتطالب باشد العقاب للضالعین

طهران / 7 ایلول / سبتمبر /ارنا-
دان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی الاعتداء الهمجی علي القنصلیة الایرانیة فی البصرة، مذكّرا بالمسؤولیة الحساسة للحكومة العراقیة فی حمایة الاماكن الدبلوماسیة، ومطالبا بانزال اشد العقوبات بحق الضالعین فی الاعتداء.

وفی الرد علي سؤال للصحفیین حول الاعتداء علي القنصلیة الایرانیة بالبصرة من قبل مهاجمین مجهولین ومدفوعین من قبل البعض، قال قاسمی ان الاعتداء الهمجی واحراق مبني القصلیة الایرانیة الحق اضرارا مادیة كبیرة به ولكن فی ضوء الاجراءات التی اتخذت من قبل تحسبا للتهدیدات التی اطلقت قبل یوم، لم یرد لحسن الحظ ای خبر عن اصابة ای من منتسبی القنصلیة.
وادان قاسمی الاعتداء واعتبر انه یتعارض مع المعاییر، مذكرا بالمسؤولیة الحساسة للحكومة العراقیة فی حمایة الاماكن الدبلوماسیة، ومحذرا فی الوقت ذاته من محاولات ایاد علنیة وخفیة ترمی للمساس بالعلاقات الودیة بین ایران والعراق حكومة وشعبا.
وطالب المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، الحكومة العراقیة بالعمل سریعا علي تحدید هویة الآمرین والفاعلین المتورطین بهذه الجریمة النكراء واعتقالهم ومعاقبتهم.
واكد قاسمی انه نظرا للمعلومات والتحذیرات السابقة التی وجهت للمسؤولین بالحكومة العراقیة فان مسؤولیة ای اهمال وتقاعس امنی تقع علي عاتق الحكومة العراقیة ونحن نتوقع منها ان تكشف عن هویة المهاجمین ومعاقبتهم علي وجه السرعة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

قاسمی

القنصلیة الایرانیة

البصرة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ایران تدین الاعتداء الهمجی علي قنصلیتها بالبصرة وتطالب باشد العقاب للضالعین

معظم المشاهدات

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

مجلس محافظة البصرة يكشف عن مخطط أميركي لإعلان حكومة طوارئ

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

انطلاق القمة الثلاثية في طهران

انطلاق القمة الثلاثية في طهران

أحدث الأخبار

الحرس الثوري يعلن القضاء علي خلية ارهابية في غرب ايران

الحرس الثوري يعلن القضاء علي خلية ارهابية في غرب ايران

قائد الثورة: ایران وروسیا قادرتان علي احتواء امیركا التی تشكل خطرا للبشریة

لدي استقباله الرئیس الروسی

قائد الثورة: ایران وروسیا قادرتان علي احتواء امیركا التی تشكل خطرا للبشریة

ایران تدین الاعتداء الهمجی علي قنصلیتها بالبصرة وتطالب باشد العقاب للضالعین

ایران تدین الاعتداء الهمجی علي قنصلیتها بالبصرة وتطالب باشد العقاب للضالعین

القنصلیة الایرانیة فی البصرة تتعرض لاعتداء الحق بها اضرارا

القنصلیة الایرانیة فی البصرة تتعرض لاعتداء الحق بها اضرارا

قائد الثورة: تلاحم الدول الاسلامیة هو الحاجة الاهم للعالم الاسلامی الیوم

خلال استقباله الرئیس التركی

قائد الثورة: تلاحم الدول الاسلامیة هو الحاجة الاهم للعالم الاسلامی الیوم

موضوعات مرتبط