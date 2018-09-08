ایران تدین الاعتداء الهمجی علي قنصلیتها بالبصرة وتطالب باشد العقاب للضالعین

وفی الرد علي سؤال للصحفیین حول الاعتداء علي القنصلیة الایرانیة بالبصرة من قبل مهاجمین مجهولین ومدفوعین من قبل البعض، قال قاسمی ان الاعتداء الهمجی واحراق مبني القصلیة الایرانیة الحق اضرارا مادیة كبیرة به ولكن فی ضوء الاجراءات التی اتخذت من قبل تحسبا للتهدیدات التی اطلقت قبل یوم، لم یرد لحسن الحظ ای خبر عن اصابة ای من منتسبی القنصلیة.

وادان قاسمی الاعتداء واعتبر انه یتعارض مع المعاییر، مذكرا بالمسؤولیة الحساسة للحكومة العراقیة فی حمایة الاماكن الدبلوماسیة، ومحذرا فی الوقت ذاته من محاولات ایاد علنیة وخفیة ترمی للمساس بالعلاقات الودیة بین ایران والعراق حكومة وشعبا.

وطالب المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، الحكومة العراقیة بالعمل سریعا علي تحدید هویة الآمرین والفاعلین المتورطین بهذه الجریمة النكراء واعتقالهم ومعاقبتهم.

واكد قاسمی انه نظرا للمعلومات والتحذیرات السابقة التی وجهت للمسؤولین بالحكومة العراقیة فان مسؤولیة ای اهمال وتقاعس امنی تقع علي عاتق الحكومة العراقیة ونحن نتوقع منها ان تكشف عن هویة المهاجمین ومعاقبتهم علي وجه السرعة.

انتهي ** 2342

