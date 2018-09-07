قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس بوتين

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقي مساء اليوم الجمعة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي عقب القمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية في طهران .

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

انتهي ** 2342

