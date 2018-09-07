قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس بوتين

طهران / 7 ايلول / سبتمبر /ارنا-
استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلادمير بوتين .

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقي مساء اليوم الجمعة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي عقب القمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية في طهران .
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

قائد الثورة

بوتين

لقاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس بوتين

معظم المشاهدات

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قائد الثورة الاسلامیة:

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

نائب وزیر الدفاع:

سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

أحدث الأخبار

القنصلية الايرانية في البصرة تتعرض لاعتداء الحق بها اضرارا

القنصلية الايرانية في البصرة تتعرض لاعتداء الحق بها اضرارا

قائد الثورة: تلاحم الدول الاسلامية هو الحاجة الاهم للعالم الاسلامي اليوم

خلال استقباله الرئيس التركي

قائد الثورة: تلاحم الدول الاسلامية هو الحاجة الاهم للعالم الاسلامي اليوم

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس بوتين

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس بوتين

عشرات المصابين في جمعة `عائدون رغم أنفك يا ترامب`

عشرات المصابين في جمعة 'عائدون رغم أنفك يا ترامب'

لاريجاني يدعو الي تعزيز التبادل التجاري مع بيلاروسيا

خلال لقائه الرئيس البيلاروسي

لاريجاني يدعو الي تعزيز التبادل التجاري مع بيلاروسيا

موضوعات مرتبط