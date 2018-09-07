قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس بوتين

طهران / 7 ايلول / سبتمبر /ارنا-استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلادمير بوتين .
وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقي مساء اليوم الجمعة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي عقب القمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية في طهران .وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.انتهي ** 2342
سياسي
قائد الثورة
بوتين
لقاء
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.