عشرات المصابين في جمعة `عائدون رغم أنفك يا ترامب`

وقالت وزارة الصحة ان أكثر من ثلاثين فلسطينيا اصيبوا حتي الساعة السادسة من مساء الجمعة نقل 20 منهم الي المشافي بينهم مسعف اصيب بالرصاص شرق جباليا شمال قطاع غزة.

ووصل عشرات الالاف من الفلسطنيين الي مخيمات العودة الخمسة واشعلوا اطارات السيارات واطلقوا مئات البالونات الحارقة صوب المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بموقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب من قضية اللاجئين حيث احرقوا صورا له في مخيم العودة شرق غزة

من جهته قال نائل عودة القيادي في حركة المجاهدين ان التظاهرات ستستمر حتي تحقيق اهدافها.

وقال في مهرجان خطابي بغزة ان الشعب الفلسطيني قادر علي انتزاع حقوقه وان الفصائل لن تسمح للكيان الصهيوني باستمرار حصار غزة.

واكد عودة ان الجمعة الرابعة والعشرين لمسيرات العودة تؤكد التفاف جماهير الشعب الفلسطني حول خيار المواجهة مع جيش الاحتلال وان كل وسائل المقاومة مشروعة في مواجهة الاحتلال.

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