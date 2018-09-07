'خاص إرنا'

قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

غزة/ 7 أیلول/ سبتمبر/ أرنا-هدد قیادی كبیر فی حركة المقاومة الاسلامیة حماس باختراق الحدود مع دولة الاحتلال الصهیونی فی حال استمر الحصار وقطع المساعدات الامریكیة عن وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین.

وقال سهیل الهندی عضو المكتب السیاسی لحركة حماس, أن هناك توجه جدی فلسطینی فی القطاع لاختراق الحدود لیس فی غزة فقط انما فی الضفة والشتات و أراضی ٤٨ ولن نصبر علي تجویع اولادنا وموت مرضنا وإنهاء قضیتنا الفلسطینیة '
واوضح فی تصریح خاص لمراسل ارنا ان الفلسطینیین بدءوا بتوسیع التظاهرات من الحدود الشرقیة الي البحر وأیضا الي معبر بیت حانون شمال قطاع غزة فی رسالة واضحة ان الاحتلال الصهیونی هو من سیدفع ثمن حصار غزة ومعه الادارة الامریكیة التی تسانده
وأكد ان رسالة الشعب الفلسطینی للرئیس الامریكی وادارته والعدو الصهیونی ان الشعب الفلسطینی ماض فی مواجهة القرارات الامریكیة بدءا من قرار نقل السفارة الامریكیة الي القدس ثم تقلیص الخدمات المقدمة لوكالة الغوث ثم انهائها ثم الخطوة الاخطر توطین اللاجئین فی مكان سكنهم .
وأضاف :'الشعب الفلسطینی لن یقف صامتا أمام جمیع القرارات الأمریكیة المجحفة بحق وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الأونروا ولن یصبر علي هذا الحصار وعلي جوع الاطفال والمرضي
و وجه الهندی رسالة للإدارة الامریكیة والعدو الصهیونی ' ماضون فی طریق العودة وكسر الحصار عن القطاع ولن نصبر علي القرارات الأمریكیة طویلا '
**387**س.ر



برچسب ها

سیاسی

الحصار

الحدود

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

معظم المشاهدات

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قائد الثورة الاسلامیة:

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

نائب وزیر الدفاع:

سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

أحدث الأخبار

لاريجاني يدعو الي تعزيز التبادل التجاري مع بيلاروسيا

خلال لقائه الرئيس البيلاروسي

لاريجاني يدعو الي تعزيز التبادل التجاري مع بيلاروسيا

الخضري: الضغط الأمريكي علي `اونروا` ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين

دعا المجتمع الدولي لدعمها ماليا وسياسيا

الخضري: الضغط الأمريكي علي 'اونروا' ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين

تأكيد ايراني بيلاروسي علي تعزيز التعاون البرلماني

تأكيد ايراني بيلاروسي علي تعزيز التعاون البرلماني

قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

'خاص إرنا'

قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

أردوغان يلتقي بوتين في طهران

أردوغان يلتقي بوتين في طهران

موضوعات مرتبط