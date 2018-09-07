قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

وقال سهیل الهندی عضو المكتب السیاسی لحركة حماس, أن هناك توجه جدی فلسطینی فی القطاع لاختراق الحدود لیس فی غزة فقط انما فی الضفة والشتات و أراضی ٤٨ ولن نصبر علي تجویع اولادنا وموت مرضنا وإنهاء قضیتنا الفلسطینیة '

واوضح فی تصریح خاص لمراسل ارنا ان الفلسطینیین بدءوا بتوسیع التظاهرات من الحدود الشرقیة الي البحر وأیضا الي معبر بیت حانون شمال قطاع غزة فی رسالة واضحة ان الاحتلال الصهیونی هو من سیدفع ثمن حصار غزة ومعه الادارة الامریكیة التی تسانده

وأكد ان رسالة الشعب الفلسطینی للرئیس الامریكی وادارته والعدو الصهیونی ان الشعب الفلسطینی ماض فی مواجهة القرارات الامریكیة بدءا من قرار نقل السفارة الامریكیة الي القدس ثم تقلیص الخدمات المقدمة لوكالة الغوث ثم انهائها ثم الخطوة الاخطر توطین اللاجئین فی مكان سكنهم .

وأضاف :'الشعب الفلسطینی لن یقف صامتا أمام جمیع القرارات الأمریكیة المجحفة بحق وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الأونروا ولن یصبر علي هذا الحصار وعلي جوع الاطفال والمرضي

و وجه الهندی رسالة للإدارة الامریكیة والعدو الصهیونی ' ماضون فی طریق العودة وكسر الحصار عن القطاع ولن نصبر علي القرارات الأمریكیة طویلا '

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