اردوغان : لا نريد مشاهدة حمام الدم في ادلب

وجاءت تصريحات اردوغان هذه امام اجتماع القمة الثلاثية بطهران اليوم الجمعة حيث اعرب فيها عن ارتياحه للمشاركة في القمة و قدم شكره للرئيس روحاني لاستضافة هذا الاجتماع.

واكد ان هناك مواقف مشتركة بيننا بشأن الحفاظ علي وحدة الاراضي السورية و الحل السياسي للازمة فيها و من هذا المنطلق تركزت جهودتنا منذ البداية علي وضع حد لتفجير الاوضاع في سوريا و تحسين الوضع الانساني فيها تمهيدا لتحقيق للحل السياسي.

واشار الي القلق الذي يساور كل من ايران و روسيا تجاه التطورات الامنية في سوريا واضاف اننا ندرك هذه الهواجس كون سوريا جارة لنا.

وعبر عن استيائه الشديد لدعم امريكا للارهابيين بما فيه مدهم بالاسلحة والعتاد.

انتهي**1110**س.ر

