في كلمة له امام قمة طهران

اردوغان : لا نريد مشاهدة حمام الدم في ادلب

طهران/7ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اننا لا نريد مشاهده حمام الدم في ادلب و نطلب منكم المساعدة في التوصل الي حل منطقي في هذه المدينة.

وجاءت تصريحات اردوغان هذه امام اجتماع القمة الثلاثية بطهران اليوم الجمعة حيث اعرب فيها عن ارتياحه للمشاركة في القمة و قدم شكره للرئيس روحاني لاستضافة هذا الاجتماع.
واكد ان هناك مواقف مشتركة بيننا بشأن الحفاظ علي وحدة الاراضي السورية و الحل السياسي للازمة فيها و من هذا المنطلق تركزت جهودتنا منذ البداية علي وضع حد لتفجير الاوضاع في سوريا و تحسين الوضع الانساني فيها تمهيدا لتحقيق للحل السياسي.
واشار الي القلق الذي يساور كل من ايران و روسيا تجاه التطورات الامنية في سوريا واضاف اننا ندرك هذه الهواجس كون سوريا جارة لنا.
وعبر عن استيائه الشديد لدعم امريكا للارهابيين بما فيه مدهم بالاسلحة والعتاد.
انتهي**1110**س.ر



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ادلب

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اردوغان : لا نريد مشاهدة حمام الدم في ادلب

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