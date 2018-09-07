وزير الدفاع : ايران لم تدخر جهدا لارساء السلام في المنطقة

واضاف حاتمي اليوم الجمعة خلال لقائه نظيره الصيني 'وي فنغ هه' اننا نعتقد بان الامن هو ضمن القضايا المترابطة و المتشابكة لذلك فان انعدام الامن في منطقة غرب اسيا لايشكل تهديدا لهذه المنطقة فحسب بل يلقي بظلاله علي باقي مناطق العالم ايضا.

وانتقد التفرد الامريكي و انتهاكات واشنطن المتكررة للقوانين الدولية و اضاف ان امريكا تهدد السلام و الامن الدوليين.

واشار الي الاواصر التاريخية و الثقافية بين ايران و الصين و التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات معتبرا ذلك فرصة تفسح المجال امام توثيق التعاون بين البلدين خاصة ان هناك مصالح و تهديدات مشتركه بين البلدين.

واعتبر الجانب الدفاعي من الارضيات الرئيسية للتعاون بين ايران و الصين مشيرا بذلك الي ما اكد عليه الرئيسان الايراني و الصيني في بيانهما المشترك.

من جانبه اشار وزير الدفاع الصيني خلال اللقاء الي العلاقات الودية بين البلدين واضاف ان الصين مستعدة للتعاون مع ايران في كافة المجالات.

يذكر ان العميد حاتمي وصل ليلة امس الخميس الي بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني.

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