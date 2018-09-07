امام جمعة النجف الاشرف يستهجن التقارب الاسرائيلي السعودي الاماراتي

بغداد/7 سبتمبر/ايلول/ارنا- انتقد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي التقارب الاسرائيلي السعودي الاماراتي المعلن، وموافقة ابوظبي علي رفع العلم الاسرائيلي في ارضها وقيام السعودية بالبدء بانشاء سكة حديدية بين اسرائيل والرياض.

واعتبر تصريحات اسرائيل وتهديداتها بضربة صاروخية ضد العراق فارغة، مؤكدا ان اسرائيل تدرك وعي الشعوب وقدرتها علي المواجهة.
واشار الي ان الروح الحسينية تحرك الشعوب بينما تدرك اسرائيل بانها بانتظار ايامها الاخيرة في ظل نهضة الشعوب وحركتها التحررية المتصاعدة.
وعلي صعيد داخلي وحول مجريات الاوضاع في مدينة البصرة جنوبي العراق، اوضح السيد القبانجي ان المظاهرات في البصرة تطورت من ازمة الماء والكهرباء الي مظاهرات وفوضي والي شماتة اعداء العراق مبينا ان الاعلام السعودي يتفاخر شامتا بخلق هذه الازمة.
الي ذلك بين سماحته أن هناك اسباب مشروعة واستغلال غير مشروع لهذه المظاهرات، موضحا ان شعب كامل يشكو من ازمة حقيقية في الماء والكهرباء وسط فشل حكومي في تقديم ادني الخدمات سبب مشروع للتظاهر، ولكن استغلال التظاهرات من قبل عناصر مدسوسة لحرفها عن مسارها الصحيح امر غير مشروع.
واضاف ان المطالبة بالخدمات هدف صحيح واستخدام اساليب الحرق والتعدي علي الممتلكات هدف ليس صحيح.
وفي السياق ذاته قدم سماحته الشكر للمرجعية الدينية التي استطاعت وضع الحلول بجهود ممثلها بينما الحكومة التي تمتلك المليارات لم تستطع حل المشكلة.
داعيا المتظاهرين الي الابتعاد عن الوسائل الغير مشروعة.
الي ذلك دعا سماحته الحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين بالسرعة الممكنة مبينا ان اطلاق الوعود ليس حلا للمشكلة، مستهجنا عملية ادخار استحقاقات المحافظات المالية وعدم صرفها لعام 2018 حتي الان.
وتابع: ندعو الحكومة لصرف المبالغ التي اعلنت عنها لاكمال المشاريع المعطلة في المحافظات والتي تم صرف جزء بسيط منها داعيا الادارات المدنية الي صرف هذه المستحقات بمكانها ومتابعة المقاولين مشددا علي مجالس المحافظات بمراقبة الصرفيات.
انتهي ع ص**س.ر



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امام جمعة النجف الاشرف يستهجن التقارب الاسرائيلي السعودي الاماراتي

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