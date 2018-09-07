بوتين: لابد ان نضع برنامجا لعودة اللاجئين السوريين

وقال الرئيس الروسي' لابد ان يتم العمل بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعين السابقين بشأن سوريا'.

واضاف أنه تم تحرير حوالي 95 بالمئة من أراضي سوريا من قبضة المسلحين، قائلا ان 'المجموعات المتبقية للمتطرفين متمركزة في الوقت الراهن في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ويقوم الإرهابيون بمحاولات تعطيل نظام وقف إطلاق النار، وينفذون ويعدون أنواعا مختلفة من الاستفزازات منها استخدام الأسلحة الكيميائية'.

وأوضح 'يحتشد في منطقة إدلب لخفض التصعيد عدد كبير من السكان المدنيين، وعلينا، بلا شك، أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، لقد قلت إن هناك استفزازات مستمرة، ويجري تنفيذ هجمات منها باستخدام طائرات مسيرة، بالإضافة إلي عمليات قصف، ولا نستطيع أن نتجاهل ذلك'.

وأكد بوتين أن السلطات السورية لديها الحق في بسط سيطرتها علي المحافظة وباقي مناطق البلاد الباقية في قبضة المسلحين.

وأضاف: 'علينا التفكير سوية في كل جوانب هذه القضية المعقدة وحلها بصورة مشتركة، مع فهم أن الحكومة الشرعية السورية لديها الحق في إحلال سيطرتها علي كل أراضيها الوطنية، وهذا ما يجب أن تفعله في نهاية المطاف'.

وقال ان الاجتماعات المماثلة التي عقدت لحد الان بشأن سوريا حققت تطورا كبيرا في مجال حل الوضع السوري سياسيا ووفرت الظروف لذلك مما يمكن الشعب من تقرير مصيره بنفسه .

واوضح ان تشكيل لجنة دستورية تحت اشراف الامم المتحدة في جنيف يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا .

ومضي بالقول 'ان روسيا اقترحت تطبيق برنامج دولي في هذا المجال'.

واكد ضرورة التخطيط لعودة اللاجئين الي سوريا وقال 'نحن نعبر عن شكرنا لايران وتركيا اللتين دعمتا هذا المشروع .

انتهي**س.ر

