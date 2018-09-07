الرئيس روحاني: نحن قادرون علي تجاوز المشاكل

طهران/ 7 ايلول/ سبتمبر- قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان جميع الشعوب عاقدة الامل علي تجاوز المشاكل الصعبة .

ووصف الرئيس روحاني في حديث ادلي به بعد انتهاء القمة الثلاثية ، وصف القمة بالمهمة جدا وقال ان الهدف من انطلاق التعاون بين الدول الثلاث كان احلال الامن والاستقرار في المنطقة وخاصة سوريا وان هذا الهدف اي السلام والامن سيقي نصب عيننا.
واوضح الرئيس روحاني'نحن استطعنا تجاوز مراحل صعبة جدا في السنوات السبع الماضية في سوريا والانجاز الاكبر تحقق قبل كل شي بهمة الشعب والجيش في سوريا وبدعم اصدقاء الشعب السوري.
وقال انه يتم حاليا اتخاذ خطوات مهمة جدا في سوريا مؤكدا ان الخطوة الاهم تتمثل اليوم في يأس الدول التي كانت تدعم الارهاب والارهابيين من اجل تحقيق اهدافها في المنطقة.
ووصف اميركا والكيان الصهيوني بالمصدرين الرئيسيين للجماعات الارهابية وقال انهما باتا يعرفان جيدا اليوم ان الجماعات الارهابية وتسليحها لايمكن ان يساعدهما علي تحقيق اهدافهما .
وشدد علي ضرورة استمرار مكافحة الارهاب حتي تحقيق الاهداف الاخري التي تتمثل في تدوين الدستور واجراء الانتخابات علي ضوء ذلك وعودة اللاجئين واعادة بناء سوريا وارساء اسس الديمقراطية في هذا البلد.
وقال 'نحن لابد ان نواصل الجهود لخروج اميركا من منطقة ادلب ومعالجة الوضع في شرق الفرات وقال ان تواجدها يعد احد اسباب استمرار الازمة وهذا لايمكن ان يتحقق الا من خلال التعاون المشترك لمكافحة الارهاب ومساعدة الاهالي المتواجدين في هذه المناطق.
وعبر عن امله باستمرار التعاون والتشاور بين الدول الثلاث لحل مشكلة ادلي ومايجري في شرق الفرات .
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

روحاني

شعوب المنطقة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني: نحن قادرون علي تجاوز المشاكل

معظم المشاهدات

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قائد الثورة الاسلامیة:

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قمة ثلاثية اليوم في طهران

قمة ثلاثية اليوم في طهران

سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

نائب وزیر الدفاع:

سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

البیان المشترك لرؤساء جمهوریات ایران وروسیا وتركیا یؤكد وحدة الاراضی السوریة

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

أحدث الأخبار

لاريجاني يدعو الي تعزيز التبادل التجاري مع بيلاروسيا

خلال لقائه الرئيس البيلاروسي

لاريجاني يدعو الي تعزيز التبادل التجاري مع بيلاروسيا

الخضري: الضغط الأمريكي علي `اونروا` ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين

دعا المجتمع الدولي لدعمها ماليا وسياسيا

الخضري: الضغط الأمريكي علي 'اونروا' ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين

تأكيد ايراني بيلاروسي علي تعزيز التعاون البرلماني

تأكيد ايراني بيلاروسي علي تعزيز التعاون البرلماني

قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

'خاص إرنا'

قیادی بحماس: اختراق الحدود بات قریبا ولن نصبر علي تجویع اولادنا

أردوغان يلتقي بوتين في طهران

أردوغان يلتقي بوتين في طهران

موضوعات مرتبط