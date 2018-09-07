الرئيس روحاني: نحن قادرون علي تجاوز المشاكل

ووصف الرئيس روحاني في حديث ادلي به بعد انتهاء القمة الثلاثية ، وصف القمة بالمهمة جدا وقال ان الهدف من انطلاق التعاون بين الدول الثلاث كان احلال الامن والاستقرار في المنطقة وخاصة سوريا وان هذا الهدف اي السلام والامن سيقي نصب عيننا.

واوضح الرئيس روحاني'نحن استطعنا تجاوز مراحل صعبة جدا في السنوات السبع الماضية في سوريا والانجاز الاكبر تحقق قبل كل شي بهمة الشعب والجيش في سوريا وبدعم اصدقاء الشعب السوري.

وقال انه يتم حاليا اتخاذ خطوات مهمة جدا في سوريا مؤكدا ان الخطوة الاهم تتمثل اليوم في يأس الدول التي كانت تدعم الارهاب والارهابيين من اجل تحقيق اهدافها في المنطقة.

ووصف اميركا والكيان الصهيوني بالمصدرين الرئيسيين للجماعات الارهابية وقال انهما باتا يعرفان جيدا اليوم ان الجماعات الارهابية وتسليحها لايمكن ان يساعدهما علي تحقيق اهدافهما .

وشدد علي ضرورة استمرار مكافحة الارهاب حتي تحقيق الاهداف الاخري التي تتمثل في تدوين الدستور واجراء الانتخابات علي ضوء ذلك وعودة اللاجئين واعادة بناء سوريا وارساء اسس الديمقراطية في هذا البلد.

وقال 'نحن لابد ان نواصل الجهود لخروج اميركا من منطقة ادلب ومعالجة الوضع في شرق الفرات وقال ان تواجدها يعد احد اسباب استمرار الازمة وهذا لايمكن ان يتحقق الا من خلال التعاون المشترك لمكافحة الارهاب ومساعدة الاهالي المتواجدين في هذه المناطق.

وعبر عن امله باستمرار التعاون والتشاور بين الدول الثلاث لحل مشكلة ادلي ومايجري في شرق الفرات .

انتهي**س.ر

