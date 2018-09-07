خطيب الجمعة بطهران: العدو يعمل علي الايحاء بعدم فاعلية النظام

طهران/7 ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد خطيب صلاة الجمعة بطهران آية الله 'محمد امامي كاشاني' ان العدو يعمل علي الايحاء بعدم فاعلية النظام قائلا انه يجب حل المشاكل من خلال العمل الدؤوب و الاتكال علي الايمان.

واضاف آية الله كاشاني في خطبة صلاة الجمعة ان العدو لجأ الي الحرب الاعلامية لاثارة القلق لدي الشعب.
ووصف سماحته الرئيس الامريكي بعديم الفكر والتدبير وقال منذ ان وطأت قدماه البيت الابيض حدد موعدا للسيطرة علي الشرق الاوسط .
واكد ان الاميركان لن يحققوا شيئا من وراء هذه المخططات كما ان مؤامراتهم باتت عديمة الجدوي علي مر الاربعين عاما و ان حلم ترامب و رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو هذا لن يتحقق.
وفيما اشار الي توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة منع نشر الشائعات في المجتمع، اكد ان الوقوف بوجه الحرب الاعلامية في الفضاء الالكتروني و صفحات التواصل الاجتماعي مسؤولية تقع علي عاتق وسائل الاعلام الايرانية .
و اكد ان الخطة الامريكية تهدف الي تسليم الدول الاسلامية للصهاينة معربا عن عمله بتحقيق الوعد الالهي المتمثل في انتصار الامة المسلمة.
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خطيب الجمعة بطهران: العدو يعمل علي الايحاء بعدم فاعلية النظام

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