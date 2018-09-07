تحالف الفتح يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر

بغداد/7 ايلول/سبتمبر/ارنا-اتهم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الولايات المتحدة الاميركية بعرقلة تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر والحكومة العراقية الجديدة.

وفي تصريحات صحفية، اكد عضو تحالف الفتح حسن شاكر، 'إن احد أسباب تأخير تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر هو نتيجة التدخلات والتهديدات الأميركية المفروضة علي عدد من القوي السياسية'، مشيرا الي 'إن عددا كبيرا من الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس النواب رفضوا الرضوخ إلي تلك التهديدات الأمريكية التي تسعي إلي تحقيق اهداف واشنطن في الشأن الحكومي العراقي'.
واشار شاكر الي 'ان الولايات المتحدة الأمريكية تسعي من خلال مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك الي ابتزاز عدد من الشخصيات السياسية وقادة الكتل لتشكيل كتلة تخضع للضغوط الأمريكية وتحقق مطالبها'.
واوضح قائلا 'ان أي حكومة تشكل وفق التدخلات الأمريكية ستواجه من قبل الجماهير الغاضبة في اغلب محافظات البلاد'.
وتجدر الاشارة الي ان مجلس النواب العراقي الجديد الذي عقد اولي جلساته في الثالث من شهر ايلول-سبتمبر الجاري، لم ينجح في انتخاب رئيس ونائبين له، اضافة الي انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الامر الذي حدي برئيس السن(اكبر الاعضاء سنا)، محمد علي زيني الي ابقاء الجلسة الاولي مفتوحة حتي الخامس عشر من الشهر الجاري، من اجل فسح المزيد من الوقت للكتل السياسية للتغلب علي خلافاتها والتوصل الي صيغة معينة تجنب البلاد الدخول في نفق سياسي مظلم، هذا في الوقت الذي مازالت الادارة الاميركية ومعها قوي اقليمية، تبذل جهودا حثيثة لاذكاء الخلافات والتقاطعات بين الاطراف السياسية العراقية ومنعها من التفاهم والتوافق علي تشكيل الحكومة الجديدة.
انتهي ع ص**س.ر



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تحالف الفتح يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر

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