54 شركة ايرانية تشارك في معرض دمشق الدولي

و علي هامش معرض دمشق الدولي قال ترك ابادي اليوم الجمعه في حديث لمراسل ارنا، ان هذا المعرض يوفر فرصة كبيرة امام الشركات الايرانية و القطاع الخاص لعرض قدراتهما والمشاركة في إعادة بناء سوريا.

وتابع قائلا ان مشاركة الشركات الايرانية الناشطة في مختلف المجالات بما فيها الصناعة و البناء و البني التحتية تجسد استعداد القطاع الخاص الايراني للمشاركة في كافة المجالات الاقتصادية في سوريا.

واضاف ان هذه المشاركة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين.

و في جانب اخر من تصريحاته اشار السفير ترك ابادي الي الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين ايران و سوريا واضاف إنه لاشك بان هذه الاتفاقيات ستعطي زخما للتعاون الاقتصادي المشترك .

يذكر ان معرض دمشق الدولي الستين افتتح ليلة امس الخميس برعاية رئيس الوزراء السوري 'عماد خميس' ومشاركة 1700 شركة محلية و اجنبية من 48 دولة في العالم.

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