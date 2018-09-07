54 شركة ايرانية تشارك في معرض دمشق الدولي

دمشق/7 ايلول/سبتمبر/ارنا- وصف سفير ايران لدي سوريا 'جواد ترك ابادي' مشاركة 54 شركة ايرانية في معرض دمشق الدولي الستين، بانها مؤشر علي العلاقات الطيبة بين ايران و سوريا.

و علي هامش معرض دمشق الدولي قال ترك ابادي اليوم الجمعه في حديث لمراسل ارنا، ان هذا المعرض يوفر فرصة كبيرة امام الشركات الايرانية و القطاع الخاص لعرض قدراتهما والمشاركة في إعادة بناء سوريا.
وتابع قائلا ان مشاركة الشركات الايرانية الناشطة في مختلف المجالات بما فيها الصناعة و البناء و البني التحتية تجسد استعداد القطاع الخاص الايراني للمشاركة في كافة المجالات الاقتصادية في سوريا.
واضاف ان هذه المشاركة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين.
و في جانب اخر من تصريحاته اشار السفير ترك ابادي الي الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين ايران و سوريا واضاف إنه لاشك بان هذه الاتفاقيات ستعطي زخما للتعاون الاقتصادي المشترك .
يذكر ان معرض دمشق الدولي الستين افتتح ليلة امس الخميس برعاية رئيس الوزراء السوري 'عماد خميس' ومشاركة 1700 شركة محلية و اجنبية من 48 دولة في العالم.
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اقتصاد

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54 شركة ايرانية تشارك في معرض دمشق الدولي

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