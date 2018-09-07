بوتين في طهران للمشاركة في القمة الثلاثية

طهران/7ايلول/سبتمبر/ارنا- وصل الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين ظهر اليوم الجمعة الي طهران للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا .

واعلن مستشار الرئيس الروسي 'يوري اوتشاكف' ان بوتين سيجري لقاءات ثنائية و ثلاثية في طهران كما انه سيلتقي قائد الثورة الاسلامية و يجري محادثات منفصلة مع الرئيس حسن روحاني و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ويبحث الرئيس الروسي خلال لقائه الرئيس روحاني التطورات السورية الي جانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات و كذلك التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي بعد انسحاب امريكا منه.
و هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بوتين لايران حيث كان قد زار ايران قبل اقل من عام للمشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء ايران و روسيا و جمهورية آذربيجان في طهران.
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بوتين في طهران للمشاركة في القمة الثلاثية

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