بوتين في طهران للمشاركة في القمة الثلاثية

واعلن مستشار الرئيس الروسي 'يوري اوتشاكف' ان بوتين سيجري لقاءات ثنائية و ثلاثية في طهران كما انه سيلتقي قائد الثورة الاسلامية و يجري محادثات منفصلة مع الرئيس حسن روحاني و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ويبحث الرئيس الروسي خلال لقائه الرئيس روحاني التطورات السورية الي جانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات و كذلك التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي بعد انسحاب امريكا منه.

و هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بوتين لايران حيث كان قد زار ايران قبل اقل من عام للمشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء ايران و روسيا و جمهورية آذربيجان في طهران.

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