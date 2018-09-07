'جمعة عائدون رغم انفك يا ترامب'

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الرابعة والعشرين لمسيرات العودة

غزة/ 7 أيلول / سبتمبر/ إرنا يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنطلق اسبوعيا منذ الثلاثين من مارس الماضي.

وقام مئات من الشبان بجمع كميات كبيرة من اطارات السيارات لإشعالها عصر اليوم بالتزامن مع انطلاق المسيرات التي تحمل اسم 'جمعة عائدون رغم انفك يا ترامب' في اشارة احتجاج من قبل الفلسطينيين علي قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
واعلنت وحدة الطائرات الورقية استعدادها لإطلاق مئات البالونات الحارقة اليوم ردا علي استمرار الحصار الصهيوني لقطاع غزة.
من جهتها دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الي أوسع مشاركة ممكنة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الرابعة والعشرين.
واكدت الهيئة في بيان وصل مراسلنا ان أنّ المؤامرة الأمريكية والصهيونية، التي تستهدف حقوق اللاجئين تسعي لطمس حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.
وأكدت، أنّ المسيرات لن تتوقف وستبقي مستمرة حتي تحقيق أهدافها بالعودة وكسر الحصار
وشددت الهيئة علي ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الاجراءات المفروضة علي غزة و الالتزام التام بالاتفاقيات السابقة.
ويتوقع الكيان الصهيوني تصعيدا كبيرا علي الحدود في ظل فشل جهود التهدئة.
واستشهد 171 فلسطينيا واصيب أكثر من ثمانية عشر الفا منذ انطلاق المسيرات.
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الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الرابعة والعشرين لمسيرات العودة

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