اردوغان يصل الي طهران للمشاركة في القمة الثلاثية

و سيعقد الاجتماع الثلاثي عصر اليوم بين رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني و نظيره التركي و الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي القمة علي اعتاب انطلاق عمليات الجيش السوري لتحرير مدينة ادلب باعتبارها احد مناطق خفض التوتر في سوريا.

وكان كبار ممثلي هذه الدول الثلاث قد اجتمعوا امس الخميس في طهران لاعداد وثيقة اجتماع اليوم حيث اكدوا فيها علي مواصلة مكافحة الارهاب في سوريا و ضرورة عودة اللاجئين السوريين الي بلادهم . يذكر ان القمة الثلاثية المقرر عقدها اليوم في طهران، تعد الاجتماع الثالث بعد اجتماع القمة في روسيا و تركيا.

انتهي**1110**س.ر

