خبير تركي: قمة طهران تحظي بأهمية كبيرة

وفي مقابلة اجرتها معه قناه 'هالك تي. وي' التركيه، اضاف اونال وهو استاذ العلاقات الدولية في جامعة 'اتيليم' في انقره، ان قرار عقد الاجتماع الثلاثي بين رؤساء ايران و تركيا و روسيا تم اتخاذه خلال اجتماع استانا كما ان رؤساء كل من تركيا و ايران و روسيا كانوا قد اجتمعوا في سوتشي وانقره و ناقشوا تطورات الوضع علي الساحة السورية و اليات التوصل الي اتفاق لحل الازمة في سوريا.

وتابع قائلا ان اجتماع اليوم يأتي في اطار الاجتماعات السابقة بشأن سوريا ومن المتوقع أن تحتل تطورات ادلب جانبا كبيرا من مباحثات رؤساء الدول الثلاث.

واكد ان اجتماع اليوم في طهران يحظي باهمية بالغة و يعقد في الزمن المناسب و سيتمخض عن نتائج موثرة.

انتهي**1110**س.ر

