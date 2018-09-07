قمة ثلاثية اليوم في طهران

وستكون مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد ايران و تركيا الي جانب التصدي لاطماع واشنطن و سياساتها المتفردة العنوان الابرز لاجتماع اليوم.

وتكمن اهمية قمة اليوم في ان رؤساء الدول الثلاث سيبحثون العديد من القضايا الهامة بما فيها التعاون والتنسيق الفاعل علي الصعيدين السياسي والاقتصادي لمواجهة العقوبات الامريكية إلي جانب سبل التوصل الي نقطة مشتركة لوضع نهاية للحرب في سوريا و دحر الارهابيين التكفيريين من اراضيها.

كما ان اجتماع اليوم يحظي باهمية قصوي نظرا للتطورات الميدانية الاخيره في سوريا وكذلك المشاورات التي جرت في الاسابيع الاخيرة حول سوريا و ان زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الي دمشق و لقائه الرئيس السوري بشار الاسد جاءت في هذا السياق.

وفي مثل هذه الاجواء سيناقش روساء ايران وروسيا وتركيا مختلف القضايا المتعلقة بسوريا بما فيها عودة اللاجئين و إعادة بنائها وصياغة دستور جديد لها لما يساهم في ارساء اسس الامن و السلام فيها.

انتهي**1110**س.ر

