البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

ووفقا لما اعلنه البنك المركزی فان سعر الیورو كان فی منظومة 'نیما' نحو 89 الفا و 90 ریالا فیما كان السعر فی منظومة 'سنا' 92 الفا و 820 ریالا.

وتعتبر 'نیما' و'سنا' منظومتان تابعتان للبنك المركزی مع فارق ان 'نیما' مختصة بسوق العملة الاجنبیة الخارجیة ای تجری المعاملات فیها بصورة حوالات فیما تغطی 'سنا' سوق بیع وشراء العملة الاجنبیة فی مكاتب الصرافة المرخص بها فی انحاء البلاد.

وتمثل الحوالات التی تعرضها 'نیما' عائدات المصدرین وحتي لدي الحكومة فی الخارج والتی یبیعونها للصرافین لوضعها تحت تصرف المستوردین لاستیراد السلع اللازمة وتعتبر هذه السوق مختصة بالتجار ورجال الاعمال.

اما السوق الداخلیة للعملة الصعبة فانه سیتم السیطرة علیها بمنظومة 'سنا' حیث ان البیع والشراء فی اطارها یكتسب الصفة الرسمیة وفق الوثیقة التی تسجل فیها.

انتهي ** 2342

