لاريجاني يصل الي بيلاروسيا قادما من روسيا

وكان لاريجاني قد زار روسيا علي راس وفد سياسي وبرلماني واقتصادي رفيع المستوي حيث اجري محادثات مع المسؤولين الروس في مدينة فولغوغراد.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس مجلس الشوري الاسلامي في بيلاروسيا رئيسي البرلمان والشيوخ ورئيس الجمهورية، للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد يوم امس الخميس في مدينة فولغوغراد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا بحضور رئيس مجلس الشوري الاسلامي والسفير الايراني المفوض في موسكو مهدي سنائي ورئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين.

ويرافق لاريجاني في جولته هذه علي روسيا وبيلاروسيا، 6 نواب و 9 مساعدي وزراء ومسؤولين اضافة الي المساعد الخاص لرئيس المجلس حسين امير عبداللهيان.

انتهي ** 2342

