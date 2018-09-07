لاريجاني يعلن دعم البرلمان الايراني للتعاون السككي مع روسيا

موسكو / 7 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني دعم المجلس للتعاون في مجال النقل خاصة السككي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا.

وخلال اجتماع الوفدين الايراني والروسي في موسكو الخميس قال لاريجاني، انه جرت محادثات بين مسؤولي البلدين وعليهم اطلاع البرلمانين علي المعوقات القائمة.
واشار الي تقرير مساعد وزير الطرق الايراني حول التعاون بين البلدين وقال، من المؤكد ان مجلس الشوري الاسلامي سيولي الاهتمام بمجال النقل خاصة النقل السككي وشركات النقل بين البلدين.
وفي بداية الاجتماع اوضح رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف والودين بان نواب ومسؤولي البلدين متفقون علي ضرورة التعاون الاستراتيجي وقال، هنالك الكثير من التعاون القائم بين البلدين الا انه ليس كافيا.
واكد علي زيادة مثل هذه الاجتماعات بين البرلمانين الايراني والروسي لتوسيع وتعزيز التعاون بين البلدين.
واشار الي انه تم البحث حول التعاون في المجال النفطي حيث تحدث مندوبو مختلف الشركات واضاف، لقد توصلنا الي نقاط مشتركة كما يمكننا تطوير التعاون بيننا في مجالات التجارة والزراعة والنقل والتعاون المصرفي.
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لاريجاني يعلن دعم البرلمان الايراني للتعاون السككي مع روسيا

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