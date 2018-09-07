ازدياد صادرات ايران من السجاد الآلي بنسبة 60%

وقال قبادي في تصريح له اليوم الخميس علي هامش المعرض الدولي العاشر للسجاد والموكيت، ان ايران هي صاحبة اسلوب خاص في صناعة السجاد الالي فهي ضمن الدول الست الاولي عالميا التي لها اسلوبها الخاص في هذه الصناعة.

واضاف قبادي اننا نصدر السجاد الي اكثر من 60 دولة وتشير تقارير الجمارك الي انه تم خلال العام الماضي (بدأ في 21 اذار/مارس2017) تصدير ما قيمته 400 مليون دولار من السجاد ونسعي لزيادته هذا العام الي 500 مليون دولار.

يذكر ان المعرض الدولي العاشر للسجاد والموكيت افتتح اعماله اليوم الخميس ويستمر لغاية 9 ايلول /سبتمر بمشاركة 120 شركة محلية واجنبية لحياكة السجاد والموكيت والصناعات التابعة حيث تعرض أحدث منتجاتها للرواد.

انتهي**م م** 2342

