روسيا تعلن استعدادها لكهربة خط السكك الحديدية بين بندرعباس - سرخس

موسكو/ 6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن مساعد رئيس شركة السكك الحديدية الروسية الكساندر ميشارين ، استعداد بلاده للتعاون مع ايران لتحديث البنية التحتية ومد الخط الثاني وكهربة خط السكك الحديدية بين بندرعباس - سرخس.

واضاف الكساندر ميشارين اليوم الخميس في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا في ولغوغراد ، ان هذا المقترح قدم من جانب ايران ويتوقع انة تبلغ كلفته 6 مليارات يورو.
واشار الي ان روسيا تتعاون مع ايران في كهربة خط السكك الحديدية بين كرمسار - اينجه برون بطول 495 كم مضيفا ان قيمة هذا المشروع
تبلغ نحو 1.2 مليار يورو ويتوقع ان تبلغ قيمة المشروع الثاني والذي هو اكبر 3 مرات من المشروع السابق، اربعة الي خمسة اضعاف.
وعقد اجتماع لجنة التعاون بين مجلس الشوري الاسلامي والدوما الروسي اليوم الخميس في ولغوغراد بحضور رئيسي برلماني البلدين .
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كهربة القطار

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روسيا تعلن استعدادها لكهربة خط السكك الحديدية بين بندرعباس - سرخس

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