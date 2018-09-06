روسيا تعلن استعدادها لكهربة خط السكك الحديدية بين بندرعباس - سرخس

واضاف الكساندر ميشارين اليوم الخميس في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا في ولغوغراد ، ان هذا المقترح قدم من جانب ايران ويتوقع انة تبلغ كلفته 6 مليارات يورو.

واشار الي ان روسيا تتعاون مع ايران في كهربة خط السكك الحديدية بين كرمسار - اينجه برون بطول 495 كم مضيفا ان قيمة هذا المشروع

تبلغ نحو 1.2 مليار يورو ويتوقع ان تبلغ قيمة المشروع الثاني والذي هو اكبر 3 مرات من المشروع السابق، اربعة الي خمسة اضعاف.

وعقد اجتماع لجنة التعاون بين مجلس الشوري الاسلامي والدوما الروسي اليوم الخميس في ولغوغراد بحضور رئيسي برلماني البلدين .

انتهي** 2344

