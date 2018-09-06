لاريجاني: الارهابيون في سوريا يلفظون انفاسهم الاخيرة

واضاف لاريجاني لدي لقائه في موسكو اليوم الخميس رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ان الامريكان يمارسون الضغوط علي روسيا وايران ويفرضون الحظر عليهما ، معتبرا ان هذا الامر يشير الي ان مشكلتهم تكمن في مكان اخر.

واشار الي ان التعاون الثنائي بين ايران وروسيا يتعزز بفضل قرارات الرئيس الروسي ورئيس مجلس الدوما، مؤكدا ان لايران وروسيا دورا كبيرا في محاربة الارهاب في المنطقة.

واعتبر لاريجاني ان السلوك الامريكي يشهد حدوث تغييرات وبالتالي فان علي طهران وموسكو تكثيف المشاورات بينهما عن قرب .

ومن جهة ثانية اشاد لاريجاني بالتعاون الايراني الروسي في مجال النقل والزراعة , كما ان القطاع الصناعي شهد تعاونا ملحوظا بين الجانبين .

من جانبه قال رئيس مجلس الدوما الروسي، ان الامريكيين يتصرفون بشكل انفرادي ويسوقون العالم نحو القطبية الواحدة.

كما اشاد فياتشيسلاف فولودين بالعلاقات مع ايران معتبرا انها تتطور نحو الاحسن في الظروف الحالية داعيا الي تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

انتهي** 2344

