انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا

موسكو/ 6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - عقد اجتماع لجنة التعاون بين مجلس الشوري الاسلامي والدوما الروسي اليوم الخميس في ولغوغراد بحضور رئيسي برلماني البلدين .

وضم الوفد البرلماني الايراني في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي وعضو هيئة الرئاسة في مجلس الشوري الاسلامي امير حسين قاضي زاده هاشمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الروسية رمضان علي سبحاني فر وعددا اخرا من النواب ومستشار لاريجاني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان.
كما حضر الاجتماع بعض مساعدي الوزارات في الشؤون الاقتصادية والتجارية والنقل والصناعة والطاقة ومن القطاع الخاص مع مساعدي وزارة الخارجية في البلدين واللجان البرلمانية المعنية.
وناقشت اللجنة ، مستوي التعاون بين البلدين بمافيه العلاقات المصرفية والاقتصادية والتعاون الزراعي والنقل وقطاع السكك الحديدة.
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إيران وروسيا

التعاون البرلماني

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انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا

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